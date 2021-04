Menschen, 22. April 2021

Geburten, Todesfälle, Geburtstage, Jubiläen, Abschluss und Jugendwettbewerb

Geburtstage

Burgi Brugger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 87. Geburtstag.

Elisabeth Buttenhauser, wohnhaft im Jakobushaus in Obertrum am See, begeht heute ihren 94. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Theresia Katzdobler (65) aus Salzburg-Aiglhof, Maria Hauser (85), Hertha Nußdorfer (80), Svetlana Schwarz (80), alle Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Jubiläen

Elfriede und Alois Hartinger aus Filzmoos feierten vor Kurzem

das Fest der goldenen Hochzeit.

Abschluss

Markus Gamper, Christian Mathis, Robert Moser, Michael Paulus und Thomas Sperl bestanden die Abschlussprüfung der Bauhandwerkerschule für Steinmetze an der HTL Hallein mit ausgezeichnetem Erfolg.

Kreativität

"Demokratie bedeutet Freiheit". Wie Jugendliche mit diesem Thema umgehen, zeigte ein Kreativwettbewerb, den der Salzburger Landtag initiiert hat. Die besten Arbeiten wurden Mitgliedern der Landesregierung und Landtagsabgeordneten am Mittwoch präsentiert. Der erste Preis ging an den Salzburger HTL-Schüler Johannes Metz (15) für eine knapp achtminütige Videoarbeit, die sich in einem Dialog zwischen zwei Jugendlichen über Demokratie und Geschichte sowie einem Film im Film mit Nachrichten und Expertenmeinungen als Rollenspiel der Thematik aus verschiedenen Perspektiven annähert. Auf dem geteilten zweiten Preis landeten HTL-Schülerin Lena Eder (17) und Alja Pausch (13) von der Mittelschule Neumarkt am Wallersee. Einen Sonderpreis erhält Maihemuti Maimaitituerxun (18) aus der HTL Salzburg für den Text "Freiheit ist nichts als Gerechtigkeit". Der Wettbewerb war mit 2500 Euro dotiert. 39 Projekte (Videos, Texte, Plakate und Bilder) wurden eingereicht.

sprachenTalent

Lisa Größlbauer (18), Maturantin an der Tourismusschule Klessheim, hat im Februar den Sprachencontest in Italienisch im Bundesland Salzburg gewonnen. Das berechtigte sie, auch am Bundesfinale des Sprachencontests teilzunehmen.

Am Montag zeigte die Stadt-Salzburgerin dort ihr Können und erreichte mit ihren sprachlichen Leistungen in Italienisch den dritten Platz. Am Dienstag ging es um Mehrsprachigkeit - in dem Fall Englisch und Italienisch. Auch dabei schnitt die Schülerin sehr gut ab: Lisa Größlbauer landete auf dem zweiten Platz.