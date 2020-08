Menschen, 22. August 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Maria Brandmayr, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Alfred Schulz, ehem. Mitarbeiter der Abteilung Mediaservice der "Salzburger Nachrichten", feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Anneliese Fischinger, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Köstendorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Die SN gratulieren ferner: Rosa Buchwinkler (82), Mitglied des Seniorenbunds, Göming.

SONNTAG

Mag. Wolf-Dietrich Nitsch, Oberstudienrat und Prof. i. R. der HTL Salzburg, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

MMag. P. Thomas Naupp OSB, Pfarrprovisor in Steinberg am Rofan, vollendet am Sonntag sein 70. Lebensjahr.

Franz Solberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Am Sonntag feiern weiters Geburtstag: Josef Rainer (87), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang;

Willy Künzler (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



