Menschen, 22. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Anna Mittellehner feiert heute, Montag, ihren 98. Geburtstag bei bester Gesundheit und Frische. Die große Familie gratuliert herzlich!

Magdalena Deisenberger, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, wird heute, Montag, 95 Jahre alt.

Walter Zuckriegl, Firmengründer und Unternehmer in Salzburg-Morzg, feiert heute in guter Gesundheit seinen 95. Geburtstag.

Johann Eibl aus Wals vollendet heute, Montag, sein 89. Lebensjahr.

Baumeister Ing. Helmut Berger feiert heute seinen 80. Geburtstag.

In St. Johann im Pongau feiert heute Helmut Sögner seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Franziska Erbschwendtner (92), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Zilli Klement (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Ingeborg Azetmüller (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Waltraud Gasteiger (71), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.