Menschen, 22. Februar 2022

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Johann Eibl, ehemaliger Oberoffizial, vollendet heute in Wals sein 90. Lebensjahr. Der Jubilar ist Gründungsmitglied der Historischen Landwehrschützen Wals.

Zilli Klement (90), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Auszeichnung

Mit der Initiative "Gesunde Küche" - finanziert vom Land Salzburg und umgesetzt von AVOS - wurde ein Gütesiegel geschaffen, das Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung für vorbildliche Ernährung auszeichnet. Jetzt wurde das Rotkreuz-Seniorenwohnhaus Mattsee mit dem Siegel ausgezeichnet. Im Bild (von links): Bürgermeister Michael Schwarzmayr aus Mattsee, Gerhard Barth (Küchenleiter Seniorenwohnhaus Mattsee) und Mag. Mario Proske, BSc. (Ernährungswissenschafter und Diätologe AVOS).