Menschen, 22. Februar

Geburtstage

Franziska Erbschwendtner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, wird heute 90 Jahre alt.

Eckbert Stöphasius, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Werner Roither aus Salzburg feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar war Projektmanager und u. a. Manager des Fußballclubs FC Salzburg sowie Gebietsleiter West des Teams von Job Tower PersonaldienstleistungsgmbH.

Michael Stockinger aus Salzburg feiert heute, Freitag, seinen 65. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag: Magdalena Deisenberger (93), Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Zilli Klement (87), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Ingeborg Azetmüller (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Waltraud Gasteiger (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Jubiläen

Heidi und Reinhard Wild, wohnhaft in Salzburg und Kötschach, feiern heute ihre goldene Hochzeit.

Rupert Pichler feiert heute sein 20-Jahr-Mitarbeiter-Jubiläum bei STANDout, System Standbau GmbH.

Quelle: SN