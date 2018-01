Menschen, 22. Jänner

Geburten, Geburtstage, Promotionen, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Margot Dreger (91), Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden.

Johann Spatzenegger, Seniorchef der Tischlerei Spatzenegger in Untereching, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Barbara Kahr, Seniorchefin vom Simonyhof und Kugllehen aus Radstadt, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Roman Gmachl aus Mattsee, International Sales Manager bei Shell, vollendet heute, Montag, sein 50. Lebensjahr.





Promotionen

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck feierten am Samstag ihre Promotion zum Dr. phil.: Mag. phil. Gustav Holzner, Salzburg; Mag. phil. Luis Peter Thurner, St. Veit im Pongau.





Sponsionen

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck feierten am Samstag ihre Sponsion zum/zur:

Mag. iur.: Carina Schmiderer, Zell am See.

Mag. iur. rer. oec.: Eva Margarethe Wunderl, Salzburg.

MSc: Theresa Schöpp, BSc, Faistenau.

Mag. rer. soc. oec.: Raphael Hobiger, Hallein.



(SN)