Menschen, 22. Jänner

Geburtstage

Gisella Hellmann, ehrenamtliche Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Schwarzach, feiert heute, Mittwoch, ihren 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Peter Reimann (66), langjähriger Geschäftsführer der Salzburger Lagerhäuser, ehemaliger Präsident der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sowie langjähriger Landesleiter und Vizepräsident der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen.

Franz Steinegger, Mitglied des Seniorenbunds Kaprun, feierte kürzlich seinen 91. Geburtstag.

Urban Altenberger, Altbauer vom Unterzehentnerhof in Stuhlfelden, vollendete kürzlich sein 80. Lebensjahr.

Spenden

Josef Rainer, Senior-Geschäftsführer der Rainer GmbH aus Straßwalchen, zählt seit vielen Jahren zu den Unterstützern der Sonneninsel Seekirchen. Vor Kurzem übergab er mit seinem Nachfolger Sebastian Rainer und Tochter Nina Pfeifenberger eine Spende von 4000 Euro für das Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder und deren Angehörige.

Dagmar und Georg Hörl, Inhaber des Familienhotels Familotel Amiamo in Zell am See, übergaben eine Spende von 5800 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. 2900 Euro wurden bei der Benefiz-Silvestertombola des Hotels gesammelt. Familie Hörl verdoppelte die Spende.



