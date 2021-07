Menschen, 22. Juli 2021

Geburtstage

Johann Schlager, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Michael Leymüller, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Spende

Das mobile Kinderpalliativ- und Hospizteam Papageno Innergebirg der Hospiz-Bewegung Salzburg betreut Familien mit erkrankten Kindern und Jugendlichen im Pongau, Lungau und Pinzgau. Das Team fährt im Jahr im Schnitt 30.000 Kilometer mit dem Auto. Anlässlich 100 Jahre Lions Club International haben die Lions Clubs in den Gebirgsgauen den Aufbau des Papageno-Teams mit mehr als 100.000 Euro unterstützt und gemeinsam mit der Salzburger Volksbank ein Allradfahrzeug finanziert. Die Übergabe erfolgte in Großarl durch die Lions-Mitglieder Christian Schlegl, Max Huber (Direktor Volksbank), Johann Hainisch und KR Josef Schilcher (Präsident Lions Club Pongau-Höch) an Dr. Christoph Seelbach und Burgi Writzl (Papageno-Team Innergebirg) sowie Karl Schwaiger und Christof Eisl (Hospiz-Bewegung).