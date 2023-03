Menschen, 22. März 2023

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburtstag

Maria Arnold aus Straßwalchen feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Spende

Die DEBRA Austria verbessert die Lebensqualität von "Schmetterlingskindern" - an Epidermolysis bullosa (EB) erkrankte Kinder - mit kompetenter medizinischer Versorgung und bietet Hilfe für Betroffene und Angehörige in Notfällen an. SonnenMoor unterstützt diese Arbeit mit einer jährlichen Spende von 2500 Euro. SonnenMoor-Firmeninhaber Siegfried Fink übergab kürzlich den Spendenscheck an Dr. Anja Diem, Leiterin der EB-Ambulanz, und Mag. (FH) Elisabeth Rettenbacher.