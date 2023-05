Menschen, 22. Mai 2023

Geburten, Geburtstag, Ehrung, Jubiläen

Geburtstag

Rudolf Minichberger, Finanzbeamter i. R., feiert heute seinen 85. Geburtstag in St. Johann.





Ehrung

Johann Strasser (73) war 34 Jahre Bürgermeister von Eugendorf. Am 14. April ging die Ära zu Ende: Strasser übergab das Amt an seinen Nachfolger, Robert Bimminger. Landeshauptmann Wilfried Haslauer überreichte Strasser bei der Amtsübergabe das Ehrenzeichen des Landes. Auch die Gemeinde stellte sich mit einem Geschenk ein: So wurde der neue Sitzungssaal im Gemeindeamt "Johann-Strasser-Saal" benannt. Am Sonntag lud die Marktgemeinde Eugendorf zum großen Frühschoppen für Johann Strasser auf den Marktplatz. "Als Dankeschön für unseren langjährigen Bürgermeister und Ehrenbürger der Marktgemeinde Eugendorf," hieß es in der Einladung.





Jubiläen

Schon 2020 feierte die Trachtenmusikkapelle Berndorf ihr 150-Jahr-Jubiläum. Die Veranstalter musste das Fest damals jedoch absagen - schweren Herzens. Umso größer war die Freude, dass die Trachtenmusikkapelle Berndorf am Wochenende das Bezirksmusikfest ausrichten durfte. Der Freitag "gehörte" dabei dem Nachwuchs. Beim Bezirksjugendtag standen junge Musikerinnen und Musiker aus der Region im Mittelpunkt. Auch am Samstag wurde zünftig gefeiert. Der krönende Abschluss des Jubiläumsfests war der Einmarsch der geladenen Musikkapellen und der Festakt auf dem Dorfplatz. Den Festgottesdienst hielt Erzbischof Franz Lackner. Anschließend sorgten im Festzelt die Blaskapelle Kirchanschöring und die Trachtenmusikkapelle Seeham für musikalische Unterhaltung.



Am 20. Mai 1873 durchpflügte das Schaufelrad des Raddampfers "Kaiser Franz Josef I" erstmals das Wasser des Wolfgangsees. Am Samstag - genau 150 Jahre später - stach das Nostalgieschiff erneut in See. Die WolfgangseeSchifffahrt lud zu zwei Jubiläumsfahrten. Bei strahlendem Sonnenschein erwartete die Gäste nicht nur eine 1,5-stündige Schifffahrt, sondern auch kaiserlicher Besuch. Im Bild: Mario Mischelin, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH mit Kaiser-Double Gerard Fritz und dem St. Wolfganger Bürgermeister Franz Eisl an Bord des "Kaisers". Mario Mischelin sagt: "Die Jungfernfahrt des Schaufelraddampfers am 20. Mai 1873 markierte den Beginn der Linienschifffahrt am Wolfgangsee und selbst heute ist das Schiff noch der Nostalgie-Star unserer Flotte." Der Dampfer ist von 1. Juli bis 27. August bei Schönwetter täglich im Einsatz.