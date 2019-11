Menschen, 22. November

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Maria Fröschl, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, wird heute 90 Jahre alt.

Katharina Lindenthaler feiert heute, Freitag, in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, ihren 90. Geburtstag.

In Bergheim vollendet heute

Josef Plötzeneder sein 90. Lebensjahr. Der Jubilar war in der Meisterprüfungskommission der Wirtschaftskammer tätig und erster Edelsteinprüfer in Salzburg.

Brunhilde Gehmacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Weiters: Brigitte Sperl (69), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.

Jubiläen

Christine und Alois Frauenschuh aus Bürmoos feiern heute, Freitag, das Fest der goldenen Hochzeit.

In Bruck a. d. Glocknerstraße feiern heute Hermine und Johann Öttl ihre goldene Hochzeit.

Marianne und Josef Nothdurfter aus Wals-Siezenheim feierten kürzlich das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Quelle: SN