Menschen, 22. Oktober

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Rupert Bacher, langjähriger Kassier der Kameradschaft Wals und vom Imkerverein Maxglan, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.

Helga Mayr, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Brigitte Oberkirchner (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Auszeichnung

Der Österreichische Alpenverein würdigte anlässlich seiner Jahreshauptversammlung in Schladming Bergretter für überdurchschnittlichen Einsatz mit dem "Grünen Kreuz". Herbert Rohrmoser von der Bergrettungs-Ortsstelle Rauris erhielt das Ehrenzeichen Nr. 509.

Spende

Mitglieder des Golfclubs Waldhof in Fuschl zeigten während des Jahrs ihre Freude nach einem guten Spiel, indem sie das "Birdie-Sparschwein" im Clubhaus mit einem Beitrag bedachten. Am Samstag trafen sich die Golfspieler mit den Verantwortlichen der Clown Doctors Salzburg zu einer gemeinsamen Runde und übergaben den Erlös der Spenden in Höhe von 4000 Euro.

Quelle: SN