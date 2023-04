Menschen, 22. und 23. April 2023

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Ernestine Pockenauer, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Bärbel Wolfersberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute, Samstag, ihren 65. Geburtstag.

SONNTAG

Helmut Hana, Koppl, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Maria Schlager, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Bernhard Robotka, Geschäftsführer der Bachschmiede Wals seit August 2013, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Robotka war viele Jahre als Journalist tätig, u. a. als Geschäftsführer von Radio Arabella und als Redakteur und Moderator des ORF Club Radio Salzburg.

Sein Fachwissen gab er viele Jahre als Dozent an der Universität Salzburg weiter.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten kürzlich zum/zur:

Masterstudium:

LLM. oec.: Stefan Bliem (St. Michael im Lungau).

MA: Astrid Stollnberger (Bergheim bei Salzburg), Timna Pachner (Graz), Lena Bancalari, Anna Sophie Fierlinger, Lukas Kastner (alle Salzburg), Hanna Ablinger (Vöcklabruck).

MEd: Laura Klaffenböck (Attersee am Attersee), Judith Zimmermann (Lenzing), Angelika Herzog (Maishofen).

MSc: Isabel Kotrba (Eugendorf), Georg Ficjan (Höf-Präbach), Thomas Schörkmayer (Kindberg), Katharina Ramsauer (Krispl), Philipp Haydn, Caroline Lechner, Stefan Merl, Anne Carmen Neuhauser, Lisa-Marie Pöcksteiner, Melissa Schmeding (alle Salzburg), Janine Nicole Zwicklhuber (Scharnstein).

MSSc: Laura Maria Reiter (Seekirchen am Wallersee).

Diplomstudium:

Mag. iur.: Tihana Petricevic (Altheim), Alexander Scheuba (Altmünster), Elisa Teichmann (Greinsfurth), Ursula Elisabeth Kronberger (Pinsdorf), Magdalena Fugger (Rosenbach), Helmut Auerbach, Enuela Kajtazovic, Tobias Leindecker, Luca Löscher (alle Salzburg), Anja Ziegelböck (Sipbachzell), Anna Katharina Bodlaj (Villach), Margarethe Aloisia Schwab, Kerstin Wieser (beide Wals-Siezenheim).