Menschen, 22. und 23. Juli 2023

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Traudi Walleitner aus Neukirchen am Großvenediger feiert heute ihren 88. Geburtstag.

Gertraud Rettenbacher aus St. Koloman, Mitglied des Seniorenbunds, feiert heute, Samstag, die Vollendung ihres 85. Lebensjahrs.

Ing. Erwin Gruber, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, früherer Gemeinde- und Arbeiterkammerrat sowie ÖAAB-Obmann und Laienrichter, vollendet am Samstag sein 75. Lebensjahr.

Ihren 65. Geburtstag feiert heute Maria Siller aus Bad Vigaun, Mitglied des Seniorenbunds.

SONNTAG

Christine Hollitscher aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Regina Höll, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.