Menschen, 22. und 23. Oktober 2022

Geburtstag

SAMSTAG

Alma Peroy Lopez aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.

Auszeichnung

Lisa Maria Jindra, Studienleiterin in St. Virgil, ist die Erasmus+ Botschafterin 2022. Stellvertretend für fünf Partner/-innen-Einrichtungen aus Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und Österreich sowie Kollegen/-innen in St. Virgil nahm sie die Auszeichnung von Vizekanzler Werner Kogler in Wien entgegen. Das Virgil Bildungsteam setzte sich mit seinen Partnern seit 2017 in einem Erasmus+ Projekt mit Fragen der veränderten Lebenswirklichkeiten und daraus entstehenden psychosozialen Belastungen auseinander. Mit den Projektmitteln konnten zukunftsweisende Schritte für mehr Prävention gesetzt werden.