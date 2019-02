Menschen, 23./24. Februar

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Jubiläum

Ihre goldene Hochzeit feierten gestern, Freitag, Waltraud und Karl Steinlechner in St. Michael.

Geburtstage

SAMSTAG

Johann Brillinger aus Guggenthal feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag.

Peter Hager aus der Stadt Salzburg vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Margrit (Peggy) Saliger feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Die siebenfache Mutter war lange Zeit im Plainfelder Gemeinderat für den Sozialbereich erfolgreich tätig und war langjährige Obfrau der Frauenbewegung.

Weiters: Rudolf Reisinger (92), Puch.

SONNTAG

Alois Hofer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Berndorf, feiert heute den 70. Geburtstag.

Ferner feiern heute Geburtstag: Franziska Lüftner (92), Mitglied des PV Stadt Salzburg; Sepp Weinberger (79), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

In Salzburg vollendete vor wenigen Tagen Mag. Dr. Hans Kasper sein 100. Lebensjahr. Der Jubilar ist Germanist und hat am Österreichischen Kulturinstitut in Istanbul gearbeitet. Dr. Kasper verbrachte insgesamt 30 Arbeits- und Lebensjahre in der türkischen Metropole. Gratulantin Vizebgm. Anja Hagenauer frischte mit dem Türkei-Kenner eigene Istanbul-Erinnerungen aus ihrer Studienzeit dort auf.

Jakob Ebner feierte vor Kurzem seinen 80. Geburtstag im Seniorenheim Wals-Siezenheim.

Den 80. Geburtstag feierte kürzlich Maria Pfeifenberger in St. Michael.



