Menschen, 23./24. November

Geburtstage

SAMSTAG

Adelheid Kaiser aus Krimml, Damenschneidermeisterin i. R., feiert heute, Samstag, im Seniorenansitz Neukirchen am Großvenediger ihren 100. Geburtstag.

SONNTAG

Horst Speer, Bewohner des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Rosa Grossmann (87), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Margareta Paustian (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Sponsionen

Mag. Ruth Egger, BA aus Kuchl hat kürzlich das Masterstudium MLitt "Art History: Dress and Textile Histories" an der University of Glasgow/UK mit Auszeichnung abgeschlossen.

Dipl.-Ing. Markus Auer, BSc aus Kuchl/Faistenau hat kürzlich das Masterstudium MSc "Sustainable Engineering: Renewable Energy Systems and the Environment" an der University of Strathclyde/UK mit Auszeichnung abgeschlossen.

Habilitation

Dr. Sarah Zobel wurde kürzlich an der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen habilitiert. Sie erhielt die Lehrbefugnis für das Fach Allgemeine Sprachwissenschaft und Germanistische Linguistik.

Jubiläum

Leonore und Jakob Aichhorn aus Salzburg feiern am Sonntag bei bester Gesundheit ihren 68. Hochzeitstag.



Quelle: SN