Menschen, 23. April 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Hilde Schmied-Hofherr in Leermoos/Tirol feiert heute ihren 90. Geburtstag. Hilde Hofherr war in den 50er-Jahren eine Weltklasse-Skirennläuferin.Erwin Kiewek, langjähriger Direktor i. R. der Marmor-Industrie Kiefer in Oberalm, vollendet heute sein 85. Lebensjahr. Er war Mitglied in diversen Fachausschüssen. Sein besonderes Anliegen war die Gewinnung und Verarbeitung einheimischen Natursteins wie Untersberger Marmor und Adneter Marmor.

Johann Schöpp aus Wals-Siezenheim feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Sofie Etzelsdorfer (84), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch.



Quelle: SN