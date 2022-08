Menschen, 23. August 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Maria Schneitl, Salzburg, "Zeni Bäuerin" von der Moosstraße, begeht heute ihren 90. Geburtstag.

Sigrid Wetzlinger aus Wals feiert heute, Dienstag, ihren 80. Geburtstag.

Seinen 75. Geburtstag feiert heute Amtsdirektor i. R. Viktor Prodinger in Tamsweg. Der Jubilar ist Ehrenmusiker des Musikvereins Seetal sowie Mitglied der Feuerwehr Tamsweg und war viele Jahre als Betreuer der Feuerwehrjugend in Tamsweg und im Bezirk tätig.

P. Mirko Bobaš OFM, Kooperator in Kufstein, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Jubiläum

Der langjährige Vizebürgermeister von Eugendorf, Reg.-Rat Anton Herzog, und seine Gattin Rosa (ehem. Mietwagenunternehmerin) begehen das Fest der Gnadenhochzeit (70 Ehejahre). Das Paar ist ebenso seit 70 Jahren in Eugendorf wohnhaft.