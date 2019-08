Menschen, 23. August

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Sein 80. Lebensjahr vollendete kürzlich Kurt Lechner in St. Michael-St. Martin.

Helmut Zakarias, u. a. ehem. Präsidiumssekretär der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen, seit 1998 zuständig für die Betreuung der Gäste im Pfadfinderzentrum Lipplgut, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Für seine langjährige Tätigkeit bei den Pfadfindern hat Zakarias die höchste Auszeichnung der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, den "Silbernen Steinbock", erhalten.

Weiters feiern heute Geburtstag: Josef Rainer (86), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Willy Künzler (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Franz Solberger (64), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Jubiläum

Margit und Wolfgang Schwab feiern heute das Jubiläum der goldenen Hochzeit in Salzburg.



