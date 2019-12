Menschen, 23. Dezember 2019

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Spenden

Geburtstage

Christine Gappmayer aus Salzburg feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Franziska Bruckmoser (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Walter Simon (86), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.

Spenden

Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verteilen verwendet das Miele Werk in Bürmoos das entsprechende Budget, 1500 Euro, für einen guten Zweck. Heuer fiel die Wahl auf die Sonneninsel Seekirchen, das Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder

und deren Angehörigen.



Die Gasteiner "Adventsinger" sammelten bei ihren Auftritten im Dezember für Betroffene der verheerenden Unwetterschäden in Bad Gastein. Das Klinikum Bad Gastein erhöhte mit einem Spendenbetrag der Patientinnen und Patienten von 1130,10 Euro die Einnahmen auf das Doppelte.



Die fünf Salzburger Maschinenringe (Flachgau, Tennengau, Pongau, Pinzgau und Lungau) sowie die Landesleitung unterstützen die Hilfsorganisation "Bauern helfen Bauern" mit 4000 Euro. "Leider sind immer wieder bäuerliche Familien von Unglücksfällen betroffen. Der Maschinenring kann auf diese Art schnell und unbürokratisch helfen", erklärt Landesobmann Thomas Ließ.



Bei einer vorweihnachtlichen Feier im SOS-Kinderdorf Seekirchen übergab der stellvertretende Militärkommandant von Salzburg, Oberst Günther Gann, 2200 Euro an Leiter Wolfgang Arming. Die Spende stammt zu einem Teil aus Einnahmen des Offiziersballs, der alljährlich in der Schwarzenbergkaserne stattfindet.

