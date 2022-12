Menschen, 23. Dezember 2022

Geburten, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

SPENDEN

"Flachgauer Ameisen" spenden 3000 Eurosalzburg. Eine ganz besondere Idee hatte die Pfadfindergruppe "Flachgauer Ameisen": Seit 2. Dezember 2022 und noch bis 9. Jänner 2023 steht im Salzburger Europark ein Automat für die Hilfsaktion "Schenken mit Sinn" der Caritas. 3000 Euro aus dieser Aktion konnte Stefan Roth von den Pfadfindern bereits an Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, übergeben.

Lions Club Salzburg unterstützt "Papageno"salzburg. Seit vielen Jahren unterstützt der Lions Club Salzburg mit den Erlösen aus der Punschhütte am Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz hilfsbedürftige und in Not geratene Menschen und soziale Projekte. In diesem Jahr haben sich der Verein Salzburger Christkindlmarkt und Lions Salzburg zusammengetan und konnten Christof Eisl, Geschäftsführer der Hospizbewegung Salzburg, einen Scheck über 10.000 Euro für das Projekt "Papageno" überreichen. "Papageno" ist ein mobiles Kinderhospiz- und Palliativteam und betreut Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen zu Hause.

Salzburger Imbiss sammelt 8800 Eurosalzburg. Ince Mehmet, ehemaliger Boxer sowie Inhaber des Salzburger Imbiss Aganigi Naganigi, und sein Team sammelten für die ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfer in der Stadt Salzburg. 8842 Euro kamen in der Spendenbox zusammen. "Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und bedanken uns im Namen aller Freiwilligen der Kolonne Salzburg Stadt", freuen sich die Rotkreuz-Sanitäter Hermann Hotter und Robert Oberascher bei der Übergabe. Die Summe geht an die rund 500 Freiwilligen der Kolonne der Stadt Salzburg und wird für Aus- und Fortbildungszwecke sowie für gemeinschaftsfördernde Aktivitäten verwendet.

Mit den 90er Hits

Gutes tun leogang. Am dritten Adventwochenende trafen sich zahlreiche Nachtschwärmer zur 90er Party in der "Outback Bar" in Leogang. Die Partygäste feierten zu den Discohits der 90er Jahre und spendeten großzügig. 5000 Euro kommen den den Projekten der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute.