Menschen, 23. Jänner

Geburten, Geburtstage, Promotion, Sponsionen

Geburtstage

Gerda Egger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet am Mittwoch ihr 75. Lebensjahr.

Klaus Göler aus Reith bei Unken feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag.

Weiters: Hans Gasteiger (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Anneliese Gassner (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Promotion

An der Universität Salzburg promovierte vor Kurzem zur Dr. phil.: Maria Erker BA, Seeham.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Rechtswissenschaften:

LLB. oec.: Sevilay Asliyüksek, Salzburg; Tawanrat Kuwalairat, Wals.

Mag. iur.: Jennifer Leitner, Anthering; Konstantin Sitte, Hallein; Annalena Seeauer, Oberalm/Salzburg; Lara Sirman, Puch; Florian Werner Tischler, Patrick Emanuel Zeppezauer, Isabel Catherin Denkstein,

Marie-Theres Zembacher, Salzburg; Moritz Knauseder, Siezenheim; Ingrid Hutter, St. Ulrich bei Steyr; Fritz Kühleitner, St. Veit.

LLM. oec.: Hildegund Gerl LLB. oec., Wals.

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

B.Ed.Univ.: Katharina Hendrika Rosemarie Wörther, Salzburg.

BA: Alexa Collavo, Bozen (IT); Leonie-Delphine Reschreiter, Hallein; Cornelia Andrea Falkner, Innsbruck; Ananda Feichtinger, Klosterneuburg; Isabella Leeb, Puchkirchen; Seda Özkan, Hallein; Kristina Aigner, St. Veit im Pongau.

Master-of-Arts-Studium: Eva Steindl BA, Salzburg; Manuela Mayer BA, Eferding; Stephanie Birgit Hamberger BA, Salzburg; Claudia Peko Bakk. phil., Schörfling; Gerhard Reichetzer BA, Plainfeld; Tobias Hafner, Salzburg.

Sportwissenschaften:

MSc-Studium: Anna Hagara BSc, Attersee; Aline Victoria Edlbauer BSc, Mattighofen; Natascha Bauer, München.

MSc-Lehrgang: Eva Bolg, Klagenfurt.

Quelle: SN