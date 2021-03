Menschen, 23. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Peter Graber, Bewohner im Herz-Jesu-Heim, feiert heute den 60. Geburtstag. Weiters: Gertrude Eder (93), Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen; Brigitta Wagner (86), Bewohnerin Seniorenpension am Schlossberg.

Spende

Zum neunten Mal fand im Vorjahr eine Benefizaktion von Europark und Antenne Salzburg zugunsten von Rettet das Kind Salzburg statt. Das Motto: "Deine Spende - mein Weihnachtspackerl". Kürzlich wurde der symbolische Scheck über 60.000 Euro an die ehrenamtliche Geschäftsführerin des Sozialvereins, Mag. Andrea Drexel, übergeben. In den vergangenen neun Jahren konnten 448.000 Euro an Spenden aufgebracht werden.