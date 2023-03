Menschen, 23. März 2023

Geburten, Geburtstage, Bestellung, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Friedi Galler aus Salzburg feiert am Donnerstag ihren 80. Geburtstag.

Seinen 70. Geburtstag feiert heute in Bad Vigaun Andreas Neureiter. Der Holzerbauer war langjähriger Mitarbeiter der Halleiner Papierfabrik und ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun.

Bestellung

Ursula Steingruber-Kaiser wurde unlängst von Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer und Christine Winkler (stellvertretend für den Tennengauer Bezirksleiter Herbert Walkner) zur neuen Bildungswerkleiterin von Oberalm bestellt. Damit setzt die Tennengauerin ab jetzt ehrenamtlich Bildungsprogramme in ihrer Gemeinde um und folgt Mag. Christa Hassfurther, die zuvor 15 Jahre dieses Amt innehatte.

Jubiläum

Am 22. März 1973 wurde der Management Club (MC) Salzburg gegründet. Das war Anlass für eine große Jubiläumsfeier bei der Palfinger AG in Salzburg-Kasern, zu der 300 Ehrengäste geladen waren. Der Management Club versteht sich als Impulsgeber an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Gerhard Sturm, weltweiter Vertriebs- und Servicechef der Palfinger AG, bot in seinem Vortrag Einblicke in die Welt des einzigen börsenotierten Unternehmens in Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hielt eine Rede mit dem Titel "Stabilität und Zuversicht". Im Zuge der Feier wurden auch drei Mitglieder des Management Clubs Salzburg geehrt, die seit 50 Jahren dabei sind: Hans Straub (Kommunikation und Marketing), Manfred Faistauer (Oskar Schmidt GmbH) sowie Gerd Elsner (Tischlerei).