Menschen, 23. Mai 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Josef Millonigg MBA, Direktor i. R. der Wüstenrot Versicherungs-AG, feiert heute, Samstag, in Salzburg seinen 65. Geburtstag.

Andreas Stegbuchner, Polizeibeamter beim SPK Krim./Tatort-Spurensicherung; GV der Gemeinde Bürmoos und leidenschaftlicher Jäger, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Theresia Pabinger (83), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming. Josef Leitner (77), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Seinen 80. Geburtstag feiert Regierungsrat Erich Urbanek am Sontag in Golling.

Gerda Erhart aus Bad Gastein vollendet am Sonntag das 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Univ.-Prof. Dr. med. Franz Daxecker, Innsbruck, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Jubiläum

Maria und Albin Sandtner aus Abtenau, feiern am Sonntag, das Fest der goldenen Hochzeit.

