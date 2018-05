Menschen, 23. Mai

Geburten , Geburtstage, Sponsion und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

Hermine Schmidhuber, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius in Hallwang, begeht heute ihren 90. Geburtstag.

Rudolf Ratzenberger, leitender Angestellter a. D. der PVArb für Salzburg, Tirol und Vorarlberg und Mitglied des PV Stadt Salzburg, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Juliane Irsigler, Mitglied des Seniorenbundes, OG Göming, begeht heute ihren 75. Geburtstag.

Josef Leitner, Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

In Salzburg feiert heute Gerlinde Sommer ihren 75. Geburtstag.

Mag. Gabi Burgstaller, Salzburger Landeshauptfrau von 2004 bis 2013, feiert heute ihren 55. Geburtstag. Burgstaller leitet in der AK die Registrierung der Gesundheitsberufe, die mit 1. Juli startet. Zudem ist die gebürtige Oberösterreicherin Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg (Bild: SN/Robert Ratzer).

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Christa Haubner (82), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Theresia Pabinger (81), Mitglied des Seniorenbundes, OG Göming.



Sponsion

Martina Anna Auer (Salzburg) feiert heute an der Universität Salzburg ihre Sponsion zum Master of Arts (MA).













(SN)