Menschen, 23. September 2020

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Dr. Heinrich Salfenauer, Salzburg, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Adelheid Neuhofer (87), Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang; Christa Brandstetter (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Eduard Niemietz (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

Gästeehrung

40 Jahre Urlaub in Faistenau: Erika und Werner Denz aus Selm in Deutschland verbringen seit vier Jahrzehnten ihren Urlaub in der Faistenau. Den größten Teil davon bei Familie Resch im Ferienhaus Laimerbauer. Roswitha Winkler vom örtlichen Tourismusverband überreichte den Gästen die Ehrenurkunde.



Quelle: SN