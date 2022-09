Menschen, 23. September 2022

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Ehrungen

Ehrung

Weihbischof Hansjörg Hofer verlieh am Dienstag diözesane und päpstliche Orden an verdiente ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg.

Silvesterorden

Der Wirtschaftsberater des Domkapitels, DI Dir. Wilfried Haertl, empfing den päpstlichen Silvesterorden. Damit ist auch die Aufnahme in den päpstlichen Orden "Cavalieri dell' Ordine di San Silvestro Papa" verbunden.

Mit dem Rupert- und Virgil-Orden in Silber wurden ausgezeichnet, Pfarre Werfen: Elisabeth Benedek, Hedwig Schappacher, Anton Astner, Doris Höllbacher, Erika Hammer.

Pfarre Werfenweng; Josef A. Brandauer.

Pfarre Neumarkt am Wallersee:

Johannes Hager, Johann Reitsamer, Johann Dantendorfer, Johann Sams, Irmgard Kammerhofer, Maria Erthelthalner.

Pfarre Köstendorf: Florian Baier.

Stadtpfarren der Stadt Salzburg: Robert Görres (St. Severin), Walter Simmer (Itzling), Marianne Lehner (Leopoldskron-Moos).

Pfarre Zell am See: Ing. Franz Schützwohl.

Den Rupert- und Virgil-Orden in Gold erhielt Dorothea Gruber aus Wörgl.