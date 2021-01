Menschen, 23. und 24. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Rupert Hirscher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Hans Gasteiger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Anneliese Gassner (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Melanie Putz aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 95. Geburtstag.

Franziska Krinner, Tanzerbäuerin in Salzburg-Liefering, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Maria Pimiskern, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Weiters: Elfriede Diesenreiter (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg; Monika Moritz (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SPENDE

Süße Spende für die Kinderkrebshilfe: Über 70 Kilo Vanillekipferl, Schokosterne und Kletzenbrot verkaufte eine Straßwalchener Familie in der Weihnachtszeit für den guten Zweck. Der gesammelte Betrag von 2500 Euro kommt zur Gänze der Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien zugute.



Quelle: SN