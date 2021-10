Menschen, 23. und 24. Oktober 2021

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Spende, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Juliana Freundlinger aus Eugendorf feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Seinen 70. Geburtstag feiert heute, Samstag, Siegfried Burgschwaiger, von 1998 bis 2015 Hauptmann der Prangerstutzenschützen Hof.

Annemarie Piringer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.



SONNTAG

Elfriede Riedl, gew. Herrenaubäuerin, Salzburg-Liefering, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Hilde Schreder, Salzburg, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Sponsion

Wilhelm R. Ohneberg aus Oberndorf bei Salzburg hat vor Kurzem das Studium zum Master of Science in Business Management an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt abgeschlossen.

Spende

Zur Feier seines 45-Jahr-Jubiläums begleitete dm drogeriemarkt 45 soziale Projekte in ganz Österreich, darunter auch das Diakoniewerk Salzburg. Gebietsmanager Oliver Mitterlechner und Filialleiterin Monika Holzer überreichten kürzlich einen Scheck in der Höhe von 10.500 Euro für das Projekt "Handy, Laptop & Co. - soziale Teilhabe durch digitale Verbundenheit". Koordinatorin ist Judith Köchel vom Diakoniewerk. "Wir haben die Vision einer Gesellschaft, in der niemand zurück bleibt auf diesem Weg der Digitalisierung", sagte die Leiterin der Freiwilligenarbeit, Gabriele Huber, bei der Übergabe.

Jubiläum

Hilda und Hans Fuschlberger aus Krispl-Gaißau feierten kürzlich ihre goldene Hochzeit. Hilda Fuschlberger führte das Kaufhaus Fuschlberger in Gaißau, Hans Fuschlberger war Standesbeamter.