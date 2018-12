Menschen, 24./25./26. Dezember

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um die Weihnachtsfeiertage

Geburtstage

MONTAG

Ehrentraud Großschedl, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, feiert am Montag ihren 90. Geburtstag.

Maria Fernsebner aus St. Martin bei Lofer feiert am Montag ihren 85. Geburtstag.

Reinhard Kofler, Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg, wird am Montag 85 Jahre alt.

Maria Fichtinger, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, vollendet am Montag ihr 75. Lebensjahr.

Christine Berger, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, feiert am Montag ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Alfred Steinbacher (79), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig; Johann Kreuzhuber (76), Tischlermeister i. R., Salzburg.

DIENSTAG

Walter Soriat, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, vollendet am Dienstag sein 75. Lebensjahr.

Rudolf Gschwandtner, Seniorchef des Voglauer Möbelwerks, feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Gschwandtner trat 1977 in die Geschäftsführung ein. Er war mit Toni Gschwandtner und Sepp Zwilling als geschäftsführender Gesellschafter für die Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Derzeit ist Rudolf Gschwandtner im Aufsichtsrat tätig. Voglauer beschäftigt 430 Mitarbeiter.

Weiters feiern Geburtstag:

Frieda Bruckmoser (83), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming; Bundesrats-Präsident a. D. OSR Dir. Josef Saller (73), Landesobmann des Seniorenbundes Salzburg; Hermann Höpflinger (69), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Hof.

MITTWOCH

Erhard Holocher-Ertl, ehem. Direktor des Flughafenrestaurants in Salzburg, feiert am Mittwoch seinen 95. Geburtstag.

Emerenz Vitzthum, "Herbstbäuerin" in Unken, vollendet am Mittwoch ihr 85. Lebensjahr.

Ferner hat Geburtstag: Maria Gollackner (87), Seniorenwohnhaus Köstendorf.



