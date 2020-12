Menschen, 24., 25., 26. und 27. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

DONNERSTAG

Richard Baier aus Goldegg, Werkstattleiter a. D. der Österreichischen Bundesforste in St. Johann, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Ehrentraud Großschedl (92), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Walburga Wenger (86), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Nonntal in Salzburg; Alfred Steinbacher (81), Christine Berger (72), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig;

Johann Kreuzhuber (78), Tischlermeister im Ruhestand, Salzburg.

FREITAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag: Hermann Höpflinger (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Frieda Feldbacher feiert am Freitag im Seniorenwohnhaus Köstendorf ihren 90. Geburtstag.

Frieda Buchwinkler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet am Freitag ihr 85. Lebensjahr.

Hans-Peter Brötzner, ehemaliger EM- und WM-Teilnehmer und österreichischer Meister im Ringen, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert am Freitag die Vollendung seines 70. Lebensjahrs in Wals.

SAMSTAG

Gertraud Seiwald, Alt-Seiwaldbäuerin aus Scheffau am Tennengebirge, feiert am Samstag ihren 85. Geburtstag.

Elfriede Neuhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Samstag ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Maria Gollackner (89), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Köstendorf; Annemarie Wörndl (78), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Sonntag:

Maria Brodinger (83), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Köstendorf.



Quelle: SN