Menschen, 24./25. August

Geburtstage

Johann Hofbauer, Amtsleiter a. D. der Marktgemeinde Mattsee und langjähriger Organist der Stiftskirche Mattsee, vollendete kürzlich sein 70. Lebensjahr.

SAMSTAG

Henriette Seidler aus Salzburg feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Erika Gassner aus Fürstenbrunn vollendet heute, Samstag, ihr 75. Lebensjahr.

Weiters haben heute Geburtstag: Rosa Endfellner (92) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Alice Irnberger (87), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Rosa Harrer (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Erna Fuchs (79), Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Unken; Heidrun Überdick (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Hubert Vogl (67), Salzburg-Josefiau.

SONNTAG

Aloisia Kücher aus Straßwalchen feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Franz Fißlthaler vollendet am Sonntag in Hallwang sein 80. Lebensjahr.

In Schleedorf feiert am Sonntag Herta Schleicher, Mitglied des Seniorenbunds, ihren 70. Geburtstag.

Maria Baumgartner, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, wird am Sonntag 65 Jahre.

GR Mag. Ludwig Höritzauer, Pfarrer in Bürmoos, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Maria Neubacher (91), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg;

MONTAG

August Klinger, ehem. Zugskommandant beim Roten Kreuz Straßwalchen, feiert am Montag seinen 80. Geburtstag.

Mag. Lieselotte Fellinghauer aus Wals, ehem. Musik- und Geschichtsprofessorin am WRG, Chorleiterin, Organistin in Wals, feiert am Montag ihren 80. Geburtstag.



