Menschen, 24., 25. und 26. Dezember 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Elisabeth Brückner feiert heute in Salzburg-Liefering mit ihrer Familie ihren 103. Geburtstag.

Johanna Kittl aus Thalgau feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag.

Johann Kreuzhuber, Tischlermeister aus Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

KR Kan. Mag. Richard Schwarzenauer, Kapitularkanoniker des Kollegiatsstifts Mattsee, u. a. ehem. Stadtpfarrer von Salzburg-Gnigl und Dechant von Salzburg-Ost, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Erika Gapp, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute die Vollendung ihres 75. Lebensjahrs.

Hanni Kaufmann aus Golling feiert heute ihren 65. Geburtstag.

MONTAG

Margit Stefanie Schabus aus Salzburg feiert am Montag ihren 80. Geburtstag.

Annemarie Wörndl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Montag ihr 80. Lebensjahr.

Ihren 90. Geburtstag feierte kürzlich Margaretha Laßhofer in Mauterndorf.

Spenden

Der Salzburger Elektrogroßhandelsbetrieb Gebrüder Limmert AG spendet seit vielen Jahren zu Weihnachten für den guten Zweck. Heuer geht die vorweihnachtliche Spende von 5000 Euro erneut an die Salzburger Kinderkrebshilfe. "Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen soziale Vereine unsere Unterstützung. Bei der Salzburger Kinderkrebshilfe wissen wir, dass die Spende auch wirklich dort ankommt, wo Hilfe nötig ist", sagt Limmert-AG-Vorstand Harald Ebner bei der Spendenübergabe.