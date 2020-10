Menschen, 24., 25. und 26. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Jubiläen und ein neuer Kiwanis-Club Vorstand

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Rabanek Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Anna Költringer, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming, feiert heute, Samstag, ihren 83. Geburtstag.

Waltraud Ralser (67), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Koloman Klabacher vom Buchnerhof in

St. Koloman feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Philomena Reschreiter, Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Annaberg-Lungötz, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Der ehemalige Branddirektor Eduard Schnöll feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Eduard Schnöll war 19 Jahre lang Kommandant der Berufsfeuerwehr Salzburg.

Rosi Seigmann, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof, feiert am Sonntag

ihren 84. Geburtstag.

MONTAG

Maria Ausweger, Mitglied des Seniorenbundes Ebenau, vollendet am Montag ihr 91. Lebensjahr.

Edith Grün, wohnhaft im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch, feiert am Montag ihren

90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Paula Jost (85), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, und Peter Kaiser (76), wohnhaft im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum.

Der rumänisch-orthodoxe Pfarrer Erzpriester Dr. Dumitru Viezuianu feierte vor Kurzem in Salzburg seinen 70. Geburtstag.

Jubiläen

Mirli und Reinhard Putz aus Oberndorf feiern am Samstag das Fest der goldenen Hochzeit.

Ilse und Sebastian Rass aus Lofer feiern am Sonntag ihre eiserne Hochzeit

Margarethe und Vitus Mauser vlg. Mühltaler feierten kürzlich in Mauterndorf ihre diamantene Hochzeit

NEUER VORSTAND

Der Kiwanis Club Igonta hat ab 1. Oktober 2020 einen neuen Vorstand. Mag. Dagmar Bittricher (Präsidentin), Dr. Gerlinde Nikkhessal (Präsidentin elect), Gisela Nagel (Vizepräsidentin), Mag. Dr. Andrea Dillinger (Schatzmeisterin), Mag. Peter Hertl (Sekretär).

Past Präsidentin ist Mag. Dagmar Bittricher.



Quelle: SN