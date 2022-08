Geburten, Geburtstag, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstag

Franz Baumann, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Jubiläum

Das Ehepaar Kurt und Traudl Hofmann feiert morgen, Donnerstag, nach 60 Jahren glücklicher Ehe seine diamantene Hochzeit in der Filialkirche St. Nikolaus in Waldprechting in Seekirchen.