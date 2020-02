Menschen, 24. Februar

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Sepp Weinberger, Obmann und Gründer der Ortsgruppe Hof bei Salzburg des Pensionistenverbands, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Maria Reiter, Dipl.-Sommeliere und Weinhändlerin aus Oberalm, feiert heute, Montag, ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Franziska Lüftner (93), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg.

Spenden

Das Salzburger Familienunternehmen Fellhof überreichte 15 Kilogramm warme und neuwertige Hausschuhe, Handschuhe, Schals und Hauben an die Caritas Salzburg. Die Spende geht an das Haus Elisabeth, in dem bis zu 20 obdachlose Frauen im Winter einen Schlafplatz und im Tageszentrum ein warmes Essen erhalten.

Die Christgewerkschafter Ernst Gfrerer und Hanspeter Moitzi übergaben kürzlich den Reinerlös des letzten Glühweinstands der Gewerkschaft an die Caritas Salzburg. Die Spende von 1500 Euro kommt wieder - bereits zum sechsten Mal - den Übernachtungsgästen der Jugendnotschlafstelle Exit7 zugute.

Quelle: SN