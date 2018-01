Menschen, 24. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Maria Frankenberger aus Seeham feiert heute, Mittwoch, ihren 88. Geburtstag.

Romana Resch, Hof bei Salzburg, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Auguste Schöppl (88), Anna Walcher (86), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Alois Kohlbacher (79), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Monika Moritz (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

In Hallein feierten vor Kurzem Elfriede Kroboth, Heidelinde Gold und August Ostermayer ihren 80. Geburtstag.

(SN)