Menschen, 24. Jänner

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Promotionen und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Auguste Schöppl (89) und Elfriede Diesenreiter (76), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Romana Resch (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Naturwissenschaften:

BSc: Bernhard Georg Krotzer, Salzburg.

Mag. rer. nat.: Martin Michael Hebenstreit, Wals.

Dipl.-Ing.: Stefan Sprenger B. Eng., Wals.

MSc-Studium: Christina Maislinger BSc, Mondsee.

Promotionen

An der Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur:

Naturwissenschaften:

Dr. rer. nat.: Gyula Kothencz, Algyö; Stefan Sturm M. Sc., Salzburg; Sabrina Wildner M. Sc., B. Sc., Waging am See.



Quelle: SN