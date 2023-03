Menschen, 24. März 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Jubiläen, Wahl und Spenden

Geburtstage

Helmut Petschnig, Mitglied des Pensionistenverbands Hof, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Stefanie Wörndl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren

85. Geburtstag.

GR Mag. Josef Eder, ehem. Stadtpfarrer von Salzburg-Nonntal und Salzburg-St. Vitalis, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Jubiläum

P. Taddeo M. Simet F. I., Mitglied der Franziskaner der Immakulata im Kapuzinerkloster Kitzbühel, begeht heute sein 25-Jahr-Priesterjubiläum.

Wahl

Zur Wahl des neuen Kommandanten der Ortsfeuerwehr Wals-Siezenheim versammelten sich 127 aktive Feuerwehrfrauen und

-männer im Hotel Königgut. Alexander Brötzner (35) aus Wals wurde mit 124 Stimmen zum neuen Ortsfeuerwehrkommandanten gewählt. Neuer Stellvertreter ist Wolfgang Eibl (44) aus Viehhausen. Brötzner arbeitet bei der Palfinger AG, Eibl als Fachbereichsverantwortlicher beim Landesfeuerwehrverband Flugdienst. Das Duo löst OFK Johann Berger und seinen Stellvertreter Mario Burger ab, die noch bis zur Florianifeier am 29. April im Amt bleiben. Im Bild (von links): Bürgermeister Joachim Maislinger, Alexander Brötzner, Wolfgang Eibl und Landeskommandant Günter Trinker.

Spenden

DEBRA Austria verbessert die Lebensqualität von "Schmetterlingskindern" - an Epidermolysis bullosa (EB) erkrankten Kindern - mit kompetenter medizinischer Versorgung und bietet Hilfe für Betroffene und Angehörige in Notfällen an. SonnenMoor unterstützt diese Arbeit mit einer jährlichen Spende von 2500 Euro. SonnenMoor-Firmeninhaber Siegfried Fink übergab kürzlich den Spendenscheck an Dr. Anja Diem, Leiterin der EB-Ambulanz, und Mag. (FH) Elisabeth Rettenbacher.