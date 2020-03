Menschen, 24. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Werner Bogner, langjähriger Schulwart an der HLWM Annahof in Salzburg, feiert heute in Pfaffstätt seinen 80. Geburtstag.

Maria Emeder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Irene Leis, Bewohnerin des Seniorenheims Wals-Siezenheim, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Elisabeth Maak, Direktorin i. R. der Volksschule Wals,

feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Helmut Petschnig (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg; Paul Leslie Bradley (66), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.



Quelle: SN