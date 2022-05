Menschen, 24. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Brigitte Annau, langjährige Leiterin des Seniorenzentrums St.-Georgs-Haus in Bergheim, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Johanna Schatteiner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute, Dienstag, ihr 80. Lebensjahr.

Johann Krallinger, Ausschussmitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Ehrung

Landesjägermeister Max Mayr Melnhof und Bezirksjägermeister Walter Herbst überreichten kürzlich am Bezirksjägertag in Saalfelden Hubert Reiter aus Fusch den Ehrenbruch in Gold für Verdienste um die Jagd, insbesondere seinen Einsatz als langjähriger Hegemeister.