Menschen, 24. Mai 2023

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Ully Eybl, Geschäftsfrau i. R., Salzburg, feiert heute, Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

Lorenz Hechenberger aus Stuhlfelden feiert heute seinen 70. Geburtstag. Lenz ist jahrelanger Funktionär und Trainer des USV-Wintersport.

Spende

Im Mai konnten alle sportbegeisterten Justizwachebediensteten der österreichischen Justizvollzugsanstalten zeigen, was sie können. Die Salzburger Justizwache lud ihre Kolleginnen und Kollegen zur ersten Bundesmeisterschaft im E-Darts nach St. Leonhard bei Grödig ein. Als Veranstaltungsort diente die Ally-Pally-Hütte des Simmerlwirts, die nach dem berühmten Austragungsort der Darts-Weltmeisterschaften in London benannt ist. Es gab Bewerbe im Einzel, im Doppel und als Teams gegeneinander. Franz Huttegger, Oberst Dietmar Knebel und Veranstalter Gernot Hahn übergaben bei der Siegerehrung die gesammelten Einnahmen von 2000 Euro an Dominik Steinbichler für die Salzburger Kinderkrebshilfe.