Menschen, 24. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Heute, Freitag, vollendet der ehemalige Funktionär und langjähriges Mitglied des A. C. Wals, Johann Reiter, sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Reg.-Rat Erich Urbanek (79), Ehrenbürger der Marktgemeinde Golling.

Theresia Bayer feierte am Mittwoch ihren 79. Geburtstag in Salzburg.

Jubiläen

Christine und Gerhard Köberl, wohnhaft in Salzburg-Aigen, feiern heute, Freitag, ihre goldene Hochzeit.

In Mauterndorf feierten Hilde und Walter Pöllitzer ihre goldene Hochzeit.



