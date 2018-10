Menschen, 24. Oktober

Geburten, Geburtstage, Verleihung und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Seinen 90. Geburtstag feierte Alois Graggaber im Dr.-Eugen-Bruning-Haus in Mauterndorf. Der Jubilar ist Gründer und Seniorchef des Autohauses Graggaber in Mauterndorf.

Andreas Winklhofer, Mitarbeiter in der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Költringer (81), Mitglied des Seniorenbundes Göming.

Verleihung

Der Bundespräsident hat dem Direktor der Schule für Sozialbetreuungsberufe im Diakoniewerk Salzburg, Karl Winding, den Berufstitel "Hofrat" verliehen.



Quelle: SN