Menschen, 24. Oktober

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Anna Költringer (82), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Waltraud Ralser (66), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Sponsion

Mag. (FH) Cornelia Lurger, Wals, spondierte vor Kurzem an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien zum Master of Arts in Business (Studiengang "Leadership im Tourismus").

Jubiläum

Ingrid und Franz Haberl feiern heute, Donnerstag, in Salzburg-Aigen ihre diamantene Hochzeit.

Auszeichnung

Der Oberst des höheren militärfachlichen Diensts, Robert Straßgschwandtner MA MSD, wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Straßgschwandtner war viele Jahre als Pionieroffizier, später als Kasernenkommandant der Schwarzenberg-Kaserne tätig und ist derzeit Inspizierungsoffizier der österreichischen Kampfunterstützungstruppe.



Quelle: SN