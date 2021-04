Menschen, 24. und 25. April 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsion, Abschlussprüfung und Todesfälle

Geburtstage



SAMSTAG

Inge Haslauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Wolfgang Saliger aus Plainfeld feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar war lange in der Milchbranche tätig - etwa für die ALPI in Salzburg-Itzling und die Tirol Milch ("Mr. Lattella"). Saliger war von 1991 bis 2009 Landtagsabgeordneter. Zuletzt bekleidete er das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten. Von 1984 bis 1989 war Saliger Vizepräsident der AK Salzburg.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Sonntag: Erika Sendlhofer (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Elfriede Buchner (69), Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

Hanni Rainer aus Puch bei Hallein feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Sidi Watschinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet am Sonntag das 70. Lebensjahr.

Stefan Brugger, Präsident des KAS-Clubs Siezenheim, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Sieglinde Rettenbacher vom Waldfried in Krispl/Gaißau, Mitglied im Verein der Südtiroler in Hallein, feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag.

Jubiläum

Geistlicher Rat Mag. Jochaim Josef Selka CM, Pfarrer in Lamprechtshausen, begeht am Sonntag das 40-Jahr-Jubiläum der Priesterweihe.

Sponsion

Kerstin Pendelin MSc (geb. Philipp), aufgewachsen in St. Michael/Lg. und wohnhaft in Haigermoos, hat den berufsbegleitenden Universitätslehrgang "Supervision, Coaching und Mediation" mit Auszeichnung abgeschlossen.

Abschluss

HTL Hallein:

Die Abschlussprüfung der Bauhandwerkerschule für Zimmerer bestanden mit ausgezeichnetem Erfolg: David Brandtner und Florian Lemberger; mit gutem Erfolg: Bernhard Absmanner, Peter Aigner, Tobias Feichtenschlager, Josef Fersterer, Robert Lackner, Richard Lainerberger, Günther Spöckinger und Julian Strobl.