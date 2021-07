Menschen, 24. und 25. Juli 2021

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Matura und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

SAMSTAG

Altbäuerin Marianne Staufner vom Bichlbauer in Großgmain feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

SONNTAG

Franz Pomwenger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag sein 95. Lebensjahr.

Sponsion

Olivia Thaler, Salzburg, spondierte an der Sigmund-Freud-Universität Wien zum Master of Arts für Kunsttherapie.

Matura

HTL Hallein - Aufbaulehrgang für Berufstätige, Produktdesign

Ausgezeichnete Erfolge: Nicolas Krüger, Laurence Emilio Wimmer.

HTL Hallein - Aufbaulehrgang für Berufstätige für Bautechnik

Ausgezeichnete Erfolge: Vincent Bliem, Reinhard Ebster, Thomas Leo, Georg Rausch, Markus Scheiber, Christoph Seyfried, Eric Toiflhart; gute Erfolge: Thomas Eberl, Christoph Walch.

BORG 1 Monsberger, Graz

Guter Erfolg: Alexander Hölbling (Henndorf ).

Spende

Die furchtbaren Bilder des Hochwassers in Hallein lösten große Hilfsbereitschaft für die Betroffenen aus. Spar-Vorstand Marcus Wild und Europark-Geschäftsführer Christoph Andexlinger überreichten im Namen des Europark Salzburg einen Scheck im Wert von 10.000 Euro an Bürgermeister Alexander Stangassinger. Der Betrag kommt besonders betroffenen lokalen Händlern zugute. Wenige Tage zuvor hatte bereits Interspar einen Spendenbetrag in derselben Höhe übergeben. Zudem erhielt die Halleiner Feuerwehr Kinotickets für das Oval in großer Stückzahl.