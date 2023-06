Menschen, 24. und 25. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Promotion, Ehrung, Übergabe und Todesfälle

Geburtstage

Die älteste Gemeindebürgerin von Wals-Siezenheim, Maria Baumeister, feierte am Donnerstag ihren 101. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Die Jubilarin erfreut sich bester Gesundheit und ist guter Dinge.

Prälat Dr. Matthäus Appesbacher, em. Domkapitular und ehemaliger Bischofsvikar, feierte vor Kurzem in Salzburg seinen 85. Geburtstag.

SAMSTAG

Univ.-Prof. Mag. DDr. Anton Wicker MSc aus Bischofshofen (Foto: SN/SALK) feiert heute seinen 70. Geburtstag. "Bewegung ist Leben." Das ist das Motto des ehemaligen Leiters der Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation an den Landeskliniken Salzburg (SALK). Im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun ist Wicker nach wie vor eine gefragte Anlaufstelle für Patienten mit Problemen des Bewegungsapparates, für Sportler und Rheumapatienten.

SONNTAG

Ursula Kroisenbrunner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Engelbert Fuchs, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert am Sonntag in Wals seinen 60. Geburtstag.

Jubiläum

Das Jubiläum ihrer goldenen Hochzeit feierten Elfie und Peter Aigner in St. Michael. Die Jubilare gründeten und führten lange die Firma Aigner Dach, Spenglerei und Dachdeckerei.

Promotion

An der Medizinischen Universität Innsbruck feiert heute, Samstag, Cornelia Ablinger (Saalfelden) ihre Promotion zum PhD (Doktoratsstudium PhD/Doctor of Philosophy).

Ehrung

Das Salzburger Bildungswerk hat Dr. Peter Kramml für sein Engagement als Mitglied des Arbeitskreises Geschichte und Kultur mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. 26 Jahre lang wirkte der promovierte Historiker an rund 52 Arbeitskreissitzungen mit. Dabei stärkte er etwa den Informationsfluss aus dem Salzburger Stadtarchiv. Seine Nachfolge übernimmt Dr. Sabine Veits-Falk, die neue Amtsleiterin des Stadtarchivs.

Übergabe

Mit 1. Juli übergibt im Lions Club Salzburg der bisherige Präsident Harald Labbow sein Amt an seinen Nachfolger Günther Egger. Der Lions Club Salzburg ist mit etwa 60 Mitgliedern einer der größten Lions Clubs Österreichs und mit 68 Clubjahren auch einer der ältesten.